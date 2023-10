Atelier réussir son compost Zèbre Albert Albert Catégories d’Évènement: Albert

Somme Atelier réussir son compost Zèbre Albert Albert, 18 octobre 2023, Albert. Atelier réussir son compost Mercredi 18 octobre, 16h00 Zèbre Albert Gratuit la Communauté de communes du Pays du Coquelicot, en partenariat avec l’association Les Recyclettes, met en place quatre ateliers gratuits de formation autour du compost.

Au programme : Découvrir les techniques de compostage/lombricompostage, maîtriser les apports, savoir gérer son composteur, organiser, entretenir et savoir utiliser son compost. Zèbre Albert 7 avenue de la République 80300 ALBERT Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322641030 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

