Somme CONCERT DE PERCUSSIONS Zèbre Albert Albert, 24 juin 2023, Albert. CONCERT DE PERCUSSIONS Samedi 24 juin, 16h00 Zèbre Albert Entrée gratuite Pour clôturer une journée de rencontre entre les élèves des classes de percussions de plusieurs écoles et conservatoires, venez assister à un concert gratuit donné pour tout public. Zèbre Albert 7 avenue de la République 80300 ALBERT Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 74 01 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ecoledemusique@paysducoquelicot.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

