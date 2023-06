LA PÉRICHOLE Zèbre Albert Albert, 17 juin 2023, Albert.

LA PÉRICHOLE Samedi 17 juin, 17h00 Zèbre Albert Entrée gratuite

Au cabaret des Trois cousines, la fête bat son plein!

Mais pas pour la Périchole et son ami Piquillo qui se débattent pour échapper à la convoitise du vice-roi.

Ce spectacle, adapté du chef d’oeuvre d’Offenbach par Marido Loyer, chanteuse et pianiste, vous permettra d’apprécier le talent de cette troupe de chanteurs amateurs ou professionnels ainsi que de l’ensemble vocal de l’école de musique et de partager avec eux un réel moment de convivialité.

Zèbre Albert 7 avenue de la République 80300 ALBERT Albert 80300 Somme Hauts-de-France

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

