ZEBRAHEAD O'sullivans Backstage by the Mill, 1 mars 2023, PARIS. ZEBRAHEAD O'sullivans Backstage by the Mill. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 19:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 25.4 à 25.4 euros. Veryshow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert Zebrahead est un groupe de Punk-Rap américain, originaire de Californie. Formé en 1996 par le chanteur/guitariste Justin Mauriello, le guitariste Dan Palmer, le bassiste Ben Osmundson et le batteur Ed Udhus, le groupe ne se laisse pas influencer par la tendance locale au Ska-Punk du moment. Ils commencent à incorporer des éléments de Hip-Hop dans leur musique, et recrutent le rappeur Ali Tabatabaee.Depuis sa formation, Zebrahead a vendu plus de 2 millions d'albums, a survécu a des changements de membres et de labels, a été nominé aux Grammys pour une collaboration avec Motorhead, sans jamais cesser de tourner dans le monde entier.En 2019, le groupe sort « Brain Invaders », leur 13ème album studio. L'occasion d'un passage remarqué à Paris à la Maroquinerie !En 2021, Zebrahead annonce le départ de leur chanteur et guitariste Matty Lewis, qui les avait rejoints en 2005, remplacé par Adrian Estrella.Le groupe dévoile alors un nouvel EP « III », qu'ils viendront présenter le 1er mars prochain au Backstage By The Mill (Paris) !

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu O'sullivans Backstage by the Mill Adresse 92 boulevard de Clichy Ville PARIS Tarif 25.4-25.4

