### Swing sérieusement pas sérieux **Dans le cadre du Printemps du Rire** Le répertoire de Ze Tiubes, c’est des _hits_, des numéro 1 au top 50, des tubes… En passant par les années 70 jusqu’à nos jours avec la touche manouche et une bonne dose d’humour. Ze Tiubes c’est de la musique pour la plage, de la plage dans le festival, des couchers de soleil dans le bar, du _power-swing_ dans le camping, du sable chaud et des coquillages dans le théâtre ! ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 22 au 26 mars à 19h Ouverture des portes à partir de 18h30 Durée : 50mn

Participation libre

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T19:50:00;2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T19:50:00;2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T19:50:00;2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T19:50:00;2022-03-26T19:00:00 2022-03-26T19:50:00

