Paris La Dame de Canton Paris ZE LITTLE LOLO FIFTY BLUES BAND + GUESTS La Dame de Canton Paris Catégorie d’évènement: Paris

ZE LITTLE LOLO FIFTY BLUES BAND + GUESTS La Dame de Canton, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h30 à 23h

payant

Ze Little Lolo Fifity Blues Band reviennent à la Dame le 1er juillet 2021 ! Découvrez ou redécouvrez l’un de nos duos préférés, un concert aux accents pop, rock et blues, qui ravira vos yeux et vos oreilles ! On vous attend nombreux pour commencer ce joli mois de juillet ! Concerts -> Rock La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013 Contact :La Dame de Canton 0153610849 https://www.facebook.com/events/314817750215209?ref=newsfeed Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-07-01T20:30:00+02:00_2021-07-01T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu La Dame de Canton Adresse Quai François Mauriac Port de la Gare Ville Paris lieuville La Dame de Canton Paris