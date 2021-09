Maubeuge Pôle Henri Lafitte Maubeuge, Nord Ze légendes du Nord Pôle Henri Lafitte Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

le samedi 18 septembre à Pôle Henri Lafitte

Trois contes musicaux qui font tantôt rire, tantôt frémir, mais qui nous font surtout rêver ! Ne tentez pas de voler les poires de la vieille Misère, n’essayez pas de vous mesurer à la ruse de P’tit Crinchon, mais surtout, ne vous approchez jamais des marécages de la méchante princesse Marie Grouette … Sinon, qui sait ce qui pourrait arriver ! Mais, si toutefois vous rêvez d’aventures et de voyages fantastiques, venez écouter les fabuleuses histoires de ces personnages tirés des plus belles légendes du Nord !

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Venez écouter les fabuleuses légendes du Nord !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T16:45:00

