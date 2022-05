Ze fiestival 2022 Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drôme

Marsanne

Ze fiestival 2022 Marsanne, 15 septembre 2022, Marsanne.
Salle des fêtes Espace des Buis Marsanne

2022-09-15 – 2022-09-17

Marsanne Drôme Marsanne Ze Fiestival 11 se déroulera du 15 au 17 sept. 12 concerts, spectacles et animations et toujours 2 scènes (salle + chapiteau), espace extérieur, buvette et restauration publique. Programmation et plus d’infos bientôt. asso.zamm@gmail.com http://www.zefiestival.net/ Salle des fêtes Espace des Buis Marsanne

