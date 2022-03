ZE END de Zic Zazou Saint-Valery-sur-Somme, 21 mai 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

ZE END de Zic Zazou Saint-Valery-sur-Somme

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Valery-sur-Somme Somme

15 15 Neuf musiciens-comédiens-chanteurs-artisans-inventeurs, composent leur musique, la jouent et explorent les mille et une possibilités mélodiques et rythmiques des objets qu’ils fabriquent, recyclent ou détournent pour nous offrir un gigantesque poème musical.

Dans cette dernière création au grand complet, après 40 ans de carrière, les Zic Zazou dynamitent la nostalgie, et mettent la focale sur le cœur de cette aventure : celle de musiciens qui se sont construits ensemble.

Avec Michel Berte (basse), Patrice Boinet (batterie, percussions), Pierre Denis (trompette), Alain Graine (Chant, trompette, accordéon), Bruno Hic (trombone, euphonium), Jean-François Hoël (saxophones, clarinette, chant), Hervé Mabille (saxophones, clavier), Frédéric Obry (guitare), François Trouillet (comédie, effets pyrotechniques) Musique – Jean-François Hoël, Hervé Mabille, Frédéric Obry, Alain Graine. Création instruments et objets sonores – Alain Graine. Films – Zic Zazou. Accessoires – Céline Seignez. Création lumière – Gilles Robert.

Création son – Jean-Luc Mallet. Avec la complicité artistique à la mise en scène d’Hervé Germain. En coproduction avec la Maison de la culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, l’Espace Paul Jargot de la ville de Crolles, et en partenariat avec le Théâtre de Privas, la communauté de communes Vallée de l’Hérault, et le Théâtre Les Docks de la ville de Corbie. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de la Somme, Amiens Métropole, et la Spedidam. Crédits Photos : Bérengère Marcille – Nico Moulin.

Genre : Humour musical – Tout public à partir de 5 ans – Durée : 75 min

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-03-21 par