Puy-de-Dôme

Salle des fêtes de Cunlhat, le vendredi 13 mai à 20:00

Un gros industriel écossais, Jeremy Mac Hulott, propose à Michel Perrin, patron d’une petite entreprise française, un contrat en or. Seule condition, que le fils Perrin s’engage à épouser la fille Mac Hulott. Faire semblant de tomber amoureux, signer le contrat et se défiler, voilà le programme… Problème: la demoiselle n’est pas particulièrement gâtée par la nature!

Participation libre, au profit de l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite qui œuvre en faveur des personnes atteintes par la maladie des os de verre

Les Volpailloux “troupe vertaizonnaise de théâtre amateur” présentent “ZE Contrat”, une pièce de Marie LAROCHE-FERMIS Salle des fêtes de Cunlhat 63590 Cunlhat route de la chapelle Cunlhat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00

