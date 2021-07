Arudy Arudy Arudy, Pyrénées-Atlantiques Ze Collect’ouf Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Ze Collect’ouf Arudy, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Arudy. Ze Collect’ouf 2021-07-14 – 2021-07-14

Après ce tour de chauffe, profitez du concert du Collect'Ouf, organisé par la commune d'Arudy. Ces dix amis musiciens sacrément motivés mélangent des compos Rock Blues, des reprises de morceaux populaires, de la chanson française, des rythmes ensoleillés et des standards des années 70. Il y en aura pour tout le monde… ! Une soirée organisée par la commune d'Arudy – Renseignements Office de Tourisme de la Vallée d'Ossau : 05 59 05 77 11 été ossalois dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Arudy Adresse Ville Arudy lieuville 43.10567#-0.42837