Maison du Peuple, Saint-Zacharie (83), le samedi 26 mars à 20:00

7ème édition de “Ze Balèti” Au programme dès 20h Jean-Louis Todisco (Diato solo) ZAC!+ (Trio Vielles acoustiques et percus) Les Gouëlands (on ne présente plus les bretons) Bagalenti et Chapacan (Bal d’Oc) D’autres surprises… Sur place: buvette et crêpes. Pas de table, pensez à vous sustenter avant! *source : événement [“Ze” Balèti 2022](https://agendatrad.org/e/34304) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12€

avec Bagalenti & Chapacan, Les Gouëlands et ZAC

Maison du Peuple,Saint-Zacharie (83) Square Reda Caire Maison du Peuple, 83640 Saint-Zacharie, France



