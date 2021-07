ZBZ PARTY Le Couvent, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Marseille.

ZBZ PARTY

Le Couvent, le mercredi 28 juillet à 16:00

Ze BourgeoiZ organise sa propre Summer Party le Mercredi 28 Juillet ! Les festivités reprennent et on a décidé de poser nos valises au Couvent pour ce nouvel évènement en vous proposant une soirée tournée vers la mer et le soleil avec les artistes de notre catalogue. La ZBZ party sera l’occasion de vous dévoiler nos nouveaux talents dans une ambiance bonne enfant et convivial. Au programme ? Buvette, où vous pourrez retrouver le cocktail spécial ZBZ créé pour l’évènement, un espace restauration de ALF, et surtout 4 concerts de folies avec une line up éclectique à l’image de notre catalogue ! Alors préparez vos chemises à fleurs, vos tongs et vos chapeaux, on vous embarque dans notre Summer Party inoubliable. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – LINE UP VOYAGE AU DÉLÀ DES MERS (Concert jeune public – Jardin) VOLT FALIBA FRED SKITTY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires, la jauge de cet événement est réduite. Le port du masque reste également obligatoire en intérieur. Restauration & buvette sur place *carte bleue acceptée Adhésion Juxtapoz : 2 euros

Entrée libre + Adhésion 2€

Le Couvent 52, rue Levat 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



