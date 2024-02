Zazou’ira Rue Haute Bonny Rots, mardi 29 octobre 2024.

Zazou’ira Rue Haute Bonny Rots Calvados

Vendredi

Un groupe vocal enthousiaste à la bonne humeur communicative. Composé de six chanteurs et d’un musicien passionnés par le jazz et les rythmes afro-cubains, Zazou’ira livre un répertoire de polyphonies d’excellence sur des chansons de Basie, Ellington, Jobin, Al Jarreau, Tito Puente, Stevie-Wonder et une belle reprise du Petit bal perdu de Bourvil.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 19:00:00

fin : 2024-11-29 20:30:00

Rue Haute Bonny Centre d’animations

Rots 14980 Calvados Normandie

