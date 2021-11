Nantes ZAZOU Loire-Atlantique, Nantes MADE IN MEIRAX ZAZOU Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vendredi 26 novembre, 22h00 MADE IN MEIRAX * Duo électro jouant sur des machines analogiques. De grosses basses et du groove agrémenté de gimmicks acides. Un live invitant au voyage teinté de mélancoliques rêveries. Du kick et des claps joués avec les tripes et beaucoup d’amour. https://fr-fr.facebook.com/madeinmeiraxx/ *

ZAZOU 3 quai Turenne, 44000 Nantes

