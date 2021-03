Zazou choc péniche spectacle, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Rennes.

Zazou choc

péniche spectacle, le samedi 4 septembre à 11:30

Voici un voyage dans le temps où le zazou inspire, le swing transpire et l’Avenir respire… Il s’agit d’abord pour ces trois-là : Marion Thomas, Celia Lorec et Hugues Charbonneau, de nous offrir sur scène la pirouette fraternelle et tournante de leurs « instruments » d’origine : piano, vocal swing, et théâtre. Puis sous le léger prétexte d’une promenade musicale à travers l’histoire et de ses jeunesses, ces amoureux de liberté interrogent et bousculent la langue de bois. Face aux intolérances qui se resserrent, l’humour des mots, des images et des gestes font (re)naître « une résistance » décapante et téméraire. Enfin, ces trois intrépides déclinent une petite danse du bonheur. Non, comme une posture « naïve, agitée et loufoque », mais comme la nécessité impérieuse de nous redonner aujourd’hui le goût de voguer ensemble joyeusement sur les vents capricieux de la liberté…

gratuit

VOCAL – SWING

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T11:30:00 2021-09-04T12:00:00