D2P (L-R-22-8004/8005), et l’Associa- tion Astrid MRCPI, en accord avec TS3- Fimalac Entertainment, présentent : Au profit de l’ass. Astrid MRCPI Concert au profit de l’Association Astrid MRCPI :Après le ZAZIESSENCIEL TOUR, grand succès par vents covidiens et marées d’amour, Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa nouvelle tournée : AIR TOUR, lancée par le virevoltant single LET IT SHINE et son nouveau projet AILE-P. Zazie et toute sa compagnie ont hâte de vous accueillir à bord !Un justificatif sera demandé à l’entrée du Théâtre aux porteurs d’un billet à tarif réduit (demandeur d’emploi et enfant -12 ans). En cas de défaut de justification, la régularisation vous sera demandée pour pouvoir assister au concert.Infos et réservations Personnes à Mobilité Réduite au 04.86.84.04.04 (OTI Archipel de Thau).Ouverture des portes à 20h00. Zazie

THEATRE DE LA MER JEAN VILAR SETE Promenade du Mal Leclerc Herault

Ouverture des portes à 20h00.

