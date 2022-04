Zaz organique tour Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Zaz revient avec son cinquième album, sorti à l’automne 2021. Les quatre premiers l’ayant amenée à faire trois tours du Monde, il était temps pour l’artiste de poser ses valises. Voici donc un disque qu’elle a initié pendant le confinement printanier de 2020. Une solitude forcée mais chérie. Un album peint à bras le cœur, comme autant de tableaux. Pour ce nouvel album, Zaz a travaillé avec le réalisateur néerlandais REYN (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, …) avec qui elle a pris le temps de donner une teinte particulière à chaque chanson de l’album. D’une voix qu’on ne présente plus, aussi vive qu’émouvante et toujours sur le ton juste. Des textes directs, personnels et intimes, pour une artiste accomplie. Retrouvez le concert de ZAZ à la Halle Verrière le vendredi 20 mai. Ouverture des portes à 19h30. Information et réservation sur : [https://halle-verriere.fr/evenement/zaz/](https://halle-verriere.fr/evenement/zaz/) Facebook : [https://www.facebook.com/events/250743010466727](https://www.facebook.com/events/250743010466727) TARIFS hors frais de location Plein tarif – Debout : 38€ Plein tarif – Assis : 41€ Réduit – Debout : 35€ Réduit – Assis : 38€ Moins de 14 ans – Debout : 22€ Moins de 14 ans – Assis : 25€ Carte fidélité – Debout : 35€ Carte fidélité – Assis : 38€ Mise à disposition et vente de casque antibruit pour enfant sur place. La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous le concert de Zaz qui aura lieu le vendredi 20 juin. Ouverture des portes à 19h30. Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle

