Zaz – Organique Tour Cité des Congrès, 23 avril 2022, Nantes.

2022-04-23 Le concert prévu le 21 février 2022 est reporté au samedi 23 avril 2022 à 20h30

Horaire : 20:30

Gratuit : non 26 € à 70 € BILLETTERIES : www.kproduction.fr, www.ticketmaster.frRéservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 25 09 55 Le concert prévu le 21 février 2022 est reporté au samedi 23 avril 2022 à 20h30

Concert. Zaz prépare sa prochaine tournée en revisitant le monde et ses plus somptueuses salles. Des spectacles à taille humaine et à proximité du public. Un retour à l’essentiel pour revivre, le temps d’un concert, l’évidence d’un moment partagé. Une tournée baptisée tout naturellement : ORGANIQUE TOUR. Les spectateurs pourront à nouveau visiter l’univers et la personnalité unique de l’artiste, découvrir de nouvelles facettes de son art, tous ses sortilèges et retomber sous le charme de ses plus grands succès : Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra … et son dernier tube Imagine.Un spectacle rare, énergique, positif et généreux, qui nous donne le sourire, « de la joie et de la bonne humeur » et nous rappelle qu’il est bon de voir la vie en rose avec Zaz.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/