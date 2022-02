Zawia Fama Zoumaï, 25 février 2022, Marseille.

Zawia Fama

Zoumaï, le vendredi 25 février à 20:00

Et c’est enfin la reprise des concerts à Zoumaï ! On est heureux de pouvoir enfin programmer cette pépite marseillaise du brassage musical : ZAWIA FAMA dont les trois musiciens sont venus de Meknès, Alger et Lisbonne. Leur style s’ancre dans la musique Gnawa qui prend racine dans l’Afrique sub-saharienne selon un cheminement similaire au blues, aux musiques afro caribéennes et brésiliennes. Le brassage de la musique Gnawa avec des styles actuels rock, reggae et blues, donne ce goût épicé de ce que les Zawia appellent le ReGnaRock, mélange subtil et détonnant de leur son électro acoustique. Entrée libre, ouverture du bar à 17h30. Pass toujours obligatoire…

Entrée libre

♫♫♫

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:00:00