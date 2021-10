Z’auriez pu le dire plutôt ! Loches, 20 novembre 2021, Loches.

Loches Indre-et-Loire Loches

9 12 EUR Pour ouvrir les portes du monde absurde de Cami, nous avons créé des personnages que nous pouvons qualifier de « clowns », chacun ayant sa propre personnalité. Ce sont ces clowns qui viennent jouer le spectacle de Cami et pour le spectateur ils sont la clef pour pénétrer cet univers absurde et poétique. Les « clowns » jouent les personnages de CAMI mais ils participent également à la vue du public à la création du spectacle. Ils en sont les techniciens avec à leurs charges, les effets sonores, visuels et la manipulation des accessoires. De cette façon nous pouvons reproduire tous les effets enfouis par Cami en exploitant au maximum les ressorts du théâtre, pour proposer aux spectateurs un vrai travail d’imagination. »

©Erwan_Floc’h

