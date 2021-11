Zatipiks Espace culturel du Bois fleuri, 1 décembre 2021, Lormont.

Zatipiks

Espace culturel du Bois fleuri, le mercredi 1 décembre à 15:00

Isabelle Florido et Olivier Gerbeaud invitent les spectateurs, et surtout les enfants, à oser être pleinement qui ils sont. Ils évoquent aussi le regard des autres, questionnent le conforme et le non-conforme, se jouent des modes, détournent les codes et défendent l’extraordinaire et la singularité. Un spectacle joyeux et participatif pour trouver le langage commun de nos différences. * [ciecpm.com](https://www.ciecpm.com/) [[https://www.youtube.com/watch?v=gkrx4IMAnHQ](https://www.youtube.com/watch?v=gkrx4IMAnHQ)](https://www.youtube.com/watch?v=gkrx4IMAnHQ) [Programme jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

Entrée 3€ et 6€.

Concert chansigné proposé par « Les compagnons de Pierre Ménard ».

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T16:00:00