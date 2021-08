Le Port Le Port Le Port Zarlor balade guidée en ville du Port Le Port Le Port Catégorie d’évènement: Le Port

L’Office de Tourisme de l’Ouest propose, gratuitement toute la journée du dimanche 19 septembre 2021, des balades guidées avec un guide patrimoine de l’Argat ou l’éclaireur de l’Ouest Ti’Mat du centre historique de la ville du Port : histoire du chemin de fer, du syndicalisme, du port de marchandises … Visite toutes les 2h de 8h30 à 16h Réservation obligatoire avant le 17 Septembre 2021 par tel au 02 62 42 31 31 ou en ligne sur [www.ouest-lareunion.com](http://www.ouest-lareunion.com)

15 personnes maximum par créneau – Prévoir : baskets, casquette, crème solaire, en-cas et eau

