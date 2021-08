Saint-Paul Saint-Paul Saint-Paul Zarlor balade guidée en ville de Saint-Paul Saint-Paul Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

le dimanche 19 septembre à Saint-Paul

L’Office de Tourisme de l’Ouest propose, gratuitement toute la journée du dimanche 19 septembre 2021, des balades guidées avec son guide patrimoine, le célèbre Éclaireur de l’Ouest, Clovis avec en prime des podcasts de l’application Léon, qui complèteront son discours et vous plongeront dans l’époque du berceau du peuplement (grotte du peuplement, cimetière marin, débarcadère, carré historique) Visite toutes les 2h de 8h30 à 16h Réservation obligatoire avant le 17 Septembre 2021 par tel au 02 62 42 31 31 ou en ligne sur [www.ouest-lareunion.com](http://www.ouest-lareunion.com)

15 personnes maximum par créneau – Prévoir : baskets, casquette, crème solaire, en-cas et eau

