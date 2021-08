Saint-Leu Saint-Leu Saint-Leu Zarlor balade guidée en ville de Saint-Leu Saint-Leu Saint-Leu Catégorie d’évènement: Saint-Leu

le dimanche 19 septembre à Saint-Leu

L’Office de Tourisme de l’Ouest propose, gratuitement toute la journée du dimanche 19 septembre 2021, des balades guidées avec un guide patrimoine de l’Argat, du centre historique de Saint-Leu : ancienne gare, histoire de la Compagnie des Indes, du café, du sucre, de la révolte d’Élie … Visite toutes les 2h de 8h30 à 16h Réservation obligatoire avant le 17 Septembre 2021 par tel au 02 62 42 31 31 ou en ligne sur [www.ouest-lareunion.com](http://www.ouest-lareunion.com)

15 personnes maximum par créneau – Prévoir : baskets, casquette, crème solaire, en-cas et eau

