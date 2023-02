Zarhza, Yolamif, Bazar et Bemols 25 DE LA VALLEE, 18 février 2023, CHAVILLE.

Zarhza, Yolamif, Bazar et Bemols 25 DE LA VALLEE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

MJC DE LA VALLEE présente ce concert Ouverture des portes 20h00Zarhzä Zarhzä, c’est un peu comme tous ces gens en transit que tu accueilles chez toi pour une durée souvent indéterminée et avec qui ça part en soirée en pleine semaine. En a éclos une musique trans-culturelle, théâtrale et mélodique, puissante et intimiste, indissociable de ses protagonistes, appartenant à tous, sans distinction.Un groove puissant (contrebasse/batterie) catapulte des rythmiques ska-balkano-latines, dynamitées par des riffs de gratte racoleurs et des cuivres percutants. Il en ressort le timbre envoûtant de la clarinette klezmer et l’alchimie qui la mêle aux voix chantées, scandées ou rappées sur des textes accrocheurs, rebelles et fantaisistes.Avec 170 dates à leur actif depuis 2018, un dernier album Saoul’Orage bien accueilli par le public, un Studio de l’Ermitage parisien rempli à 120% de sa jauge et un FGO Barbara en feu en avril 2022, Zarhzä continue de transcender les festivals et salles de France.Bazar et Bémols Le quartet présente sur scène les chansons de ses trois albums et de son prochain EP « Parfum des temps » prévu pour 2023. Contrebasse, guitare jazz, classique ou manouche, trompette, congas, batterie naturelle et électro se mélangent tout au long du concert et la chanson française se transforme en tour du monde. Trois chanteurs et quatre musiciens rieurs et vitaminés rafraichissent le spectateur pendant l’ensemble du spectacle. Le public en sort toujours embaumé d’un parfum d’été !Yolamif Créé en 2017, Yolamif est un groupe de Power Techno, associant ingénieusement le psychédélisme rock de la guitare à une section rythmique reprenant les codes de la psytrance et de la techno. Le résultat tend vers une musique électronique créée à partir d’instruments, rejoignant ainsi la démarche d’une certaine scène jazz londonienne, à l’image de groupes comme The Comet is Coming. Si la violence de l’électro est d’une perfection programmée, Yolamif habite ses chansons et livre en live des interprétations corporelles qui n’indiffèrent jamais. Le tempo élevé des prestations live fait couler la sueur et monter l’adrénaline, compactant le public morceau après morceau, le poussant à ne devenir qu’un bloc animal assoiffé de plus de musique.

Votre billet est ici

25 DE LA VALLEE CHAVILLE 25, RUE DES FONTAINES MARIVEL Hauts-de-Seine

MJC DE LA VALLEE présente ce concert

Ouverture des portes 20h00

Zarhzä

Zarhzä, c’est un peu comme tous ces gens en transit que tu accueilles chez toi pour une durée souvent indéterminée et avec qui ça part en soirée en pleine semaine. En a éclos une musique trans-culturelle, théâtrale et mélodique, puissante et intimiste, indissociable de ses protagonistes, appartenant à tous, sans distinction.

Un groove puissant (contrebasse/batterie) catapulte des rythmiques ska-balkano-latines, dynamitées par des riffs de gratte racoleurs et des cuivres percutants. Il en ressort le timbre envoûtant de la clarinette klezmer et l’alchimie qui la mêle aux voix chantées, scandées ou rappées sur des textes accrocheurs, rebelles et fantaisistes.

Avec 170 dates à leur actif depuis 2018, un dernier album Saoul’Orage bien accueilli par le public, un Studio de l’Ermitage parisien rempli à 120% de sa jauge et un FGO Barbara en feu en avril 2022, Zarhzä continue de transcender les festivals et salles de France.

Bazar et Bémols

Le quartet présente sur scène les chansons de ses trois albums et de son prochain EP « Parfum des temps » prévu pour 2023. Contrebasse, guitare jazz, classique ou manouche, trompette, congas, batterie naturelle et électro se mélangent tout au long du concert et la chanson française se transforme en tour du monde. Trois chanteurs et quatre musiciens rieurs et vitaminés rafraichissent le spectateur pendant l’ensemble du spectacle. Le public en sort toujours embaumé d’un parfum d’été !

Yolamif

Créé en 2017, Yolamif est un groupe de Power Techno, associant ingénieusement le psychédélisme rock de la guitare à une section rythmique reprenant les codes de la psytrance et de la techno. Le résultat tend vers une musique électronique créée à partir d’instruments, rejoignant ainsi la démarche d’une certaine scène jazz londonienne, à l’image de groupes comme The Comet is Coming. Si la violence de l’électro est d’une perfection programmée, Yolamif habite ses chansons et livre en live des interprétations corporelles qui n’indiffèrent jamais. Le tempo élevé des prestations live fait couler la sueur et monter l’adrénaline, compactant le public morceau après morceau, le poussant à ne devenir qu’un bloc animal assoiffé de plus de musique.

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici