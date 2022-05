Zarbi’Cyclette Chaumussay, 24 septembre 2022, Chaumussay.

Zarbi’Cyclette Chaumussay

2022-09-24 08:30:00 – 2022-09-24 18:00:00

Chaumussay Indre-et-Loire Chaumussay

Fête de la voie verte et du vélo en Sud Touraine À l’été 2022, la voie verte du Sud Touraine s’ouvre intégralement, sur 42km, de Descartes à Tournon-Saint-Pierre ! Pour fêter la création de cet itinéraire sécurisé réservé aux vélos et aux piétons, une grande manifestation est organisée : La Zarbi’Cyclette. Ouverte à tous, la Zarbi’Cyclette est une balade festive et gourmande sur la voie verte. Enfourchez vos vélos et venez découvrir le Sud Touraine sous un angle inédit. Des animations musicales, ravitaillements gourmands ou expositions vous attendent dans chaque village traversé. Deux parcours au choix : de Descartes à Chaumussay (21km) ou de Tournon-Saint-Pierre à Chaumussay (20km). nDépart à 8h30 de Descartes ou de Tournon-Saint-Pierre pour rejoindre Chaumussay à 12h. Restauration.

Balade à vélo sur la voie verte. Des animations musicales, ravitaillements ou expositions vous attendent dans chaque village traversé. 2 parcours au choix : de Descartes à Chaumussay (21km) ou de Tournon-St-Pierre à Chaumussay (20km). Grand concours de vélos, tandems, etc, déguisés et originaux.

tourisme@lochessudtouraine.com +33 2 47 91 19 32 http://www.lochessudtouraine.com/

Fête de la voie verte et du vélo en Sud Touraine À l’été 2022, la voie verte du Sud Touraine s’ouvre intégralement, sur 42km, de Descartes à Tournon-Saint-Pierre ! Pour fêter la création de cet itinéraire sécurisé réservé aux vélos et aux piétons, une grande manifestation est organisée : La Zarbi’Cyclette. Ouverte à tous, la Zarbi’Cyclette est une balade festive et gourmande sur la voie verte. Enfourchez vos vélos et venez découvrir le Sud Touraine sous un angle inédit. Des animations musicales, ravitaillements gourmands ou expositions vous attendent dans chaque village traversé. Deux parcours au choix : de Descartes à Chaumussay (21km) ou de Tournon-Saint-Pierre à Chaumussay (20km). nDépart à 8h30 de Descartes ou de Tournon-Saint-Pierre pour rejoindre Chaumussay à 12h. Restauration.

CC Loches Sud Touraine

Chaumussay

dernière mise à jour : 2022-05-13 par