ZARBI ZOO 6Mic, 12 mai 2022, Aix-en-Provence.

ZARBI ZOO

6Mic, le jeudi 12 mai à 19:00

À partir de 6 ans Pour les enfants pas pareils et leurs parents différents Zarzi et son complice Zirza cherchent à récupérer l’oeuf d’or du Chépakoi, la star des animaux bizarres du Zarbi Zoo. Leur quête commence dans l’appartement de Monsieur Lemoule, inspecteur des zoos et forêts, dont l’apparente banalité cache des trésors de magie et de poésie. Objets insolites, manipulations ludiques, paysages musicaux et chansons électroniques font surgir un monde d’étonnement où l’humour est toujours présent. — Tarifs : 10€ / 8€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Billetterie : [https://bit.ly/3IRkX9T](https://bit.ly/3IRkX9T)

10 / 8€ en pré-vente – 12 / 10€ sur place

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T20:30:00