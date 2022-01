ZARATHUSTRA IS / IRAN / HIP-HOP ELCTRO Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

ZARATHUSTRA IS / IRAN / HIP-HOP ELCTRO Urgence Disk Records, 3 mars 2022, Genève. ZARATHUSTRA IS / IRAN / HIP-HOP ELCTRO

Urgence Disk Records, le jeudi 3 mars à 18:30

ZARATHUSTRA IS A HIP-HOP PROJECT BY IRANIAN ARTIST MAZYAR ZARNADAR BASED IN SWITZERLAND. [https://zarathustra-official.bandcamp.com/releases](https://zarathustra-official.bandcamp.com/releases)

Prix libre pour l’artiste

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T19:30:00

