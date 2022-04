Zarathoustra de Richard Strauss Philharmonie de Paris, 30 mai 2022, Paris.

Le lundi 30 mai 2022

de 19h30 à 20h15

. gratuit

Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit.

Ancien élève de l’ENS et du Conservatoire de Paris, Emmanuel Reibel est professeur de musicologie à l’Université Lyon 2. Ses champs de spécialités concernent l’histoire des discours sur la musique, l’esthétique romantique, la dramaturgie lyrique ou encore les questions interartistiques. Distingué par le Prix des Muses et lauréat de l’Académie française, il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels L’écriture de la critique musicale au temps de Berlioz (Champion, 2005), Faust, la musique au défi du mythe (Fayard, 2008), Comment la musique est devenue « romantique », de Rousseau à Berlioz (Fayard, 2013), Nature et musique (Fayard/Mirare, 2016) ; il a également co-dirigé Regards sur le Dictionnaire de musique de Rousseau, des Lumières au romantisme (Vrin, 2016) et Opéra et cinéma (PUR, 2017). Il dirige actuellement le dictionnaire des écrits de compositeurs (dicteco.huma-num.fr).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

