ZAR ELECTRIK Salon-de-Provence Salon-de-Provence
ZAR ELECTRIK Salon-de-Provence, 14 mai 2022, Salon-de-Provence.
ZAR ELECTRIK Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence
2022-05-14 – 2022-05-14 Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine
Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence
SOIREE DE CLÖTURE DES Z’EXPRESSIVES 2022
QUAND LA RENCONTRE DE DEUX ACTIVISTES DE LA SCÈNE MÉDITERRANÉENNE ABOUTIT AU MARIAGE ENTRE LES TRANSES GNAOUIES,
LES BOUCLES DE LA MUSIQUES SUBSAHARIENNE ET L’ÉLECTRO LA PLUS ENSORCELANTE, LA CÉLÉBRATION SE FAIT FORCÉMENT EXPLOSIVE.
SUR LES PISTES DE CET AFRICANTECHNO, ANASS ZINE ET ARTHUR PENEAU, CHANTEURS-INSTRUMENTISTES AU GUMBRI, À L’OUD ET À LA KORA ELECTRIQUE, EMBARQUENT DID MIOSINE AUX MACHINES POUR UN TRIP ENVOÛTANT AUX CONFINS DU MAGHREB.
DERRIÈRES LES VOIX ENCHANTERESSES OU RUGISSANTES, L’APPEL À LA DANSE SE FAIT PAR LES RYTHMES ET LES SOUBRESAUTS TERNAIRES BAIGNÉS D’ÉLECTRO. ÇA TOURNE JUSQU’À S’ÉTOURDIR, ÇA BOUILLONNE ET TOURBILLONNE DANS DES TRANSES INFINIES AUX ÉCHOS D’ORIENT ET AUX GROOVE APATRIDES.
SOIREE DE CLÖTURE DES Z’EXPRESSIVES 2022
leportailcoucou13@gmail.com +33 9 52 96 32 09 http://www.portail-coucou.com/
SOIREE DE CLÖTURE DES Z’EXPRESSIVES 2022
QUAND LA RENCONTRE DE DEUX ACTIVISTES DE LA SCÈNE MÉDITERRANÉENNE ABOUTIT AU MARIAGE ENTRE LES TRANSES GNAOUIES,
LES BOUCLES DE LA MUSIQUES SUBSAHARIENNE ET L’ÉLECTRO LA PLUS ENSORCELANTE, LA CÉLÉBRATION SE FAIT FORCÉMENT EXPLOSIVE.
SUR LES PISTES DE CET AFRICANTECHNO, ANASS ZINE ET ARTHUR PENEAU, CHANTEURS-INSTRUMENTISTES AU GUMBRI, À L’OUD ET À LA KORA ELECTRIQUE, EMBARQUENT DID MIOSINE AUX MACHINES POUR UN TRIP ENVOÛTANT AUX CONFINS DU MAGHREB.
DERRIÈRES LES VOIX ENCHANTERESSES OU RUGISSANTES, L’APPEL À LA DANSE SE FAIT PAR LES RYTHMES ET LES SOUBRESAUTS TERNAIRES BAIGNÉS D’ÉLECTRO. ÇA TOURNE JUSQU’À S’ÉTOURDIR, ÇA BOUILLONNE ET TOURBILLONNE DANS DES TRANSES INFINIES AUX ÉCHOS D’ORIENT ET AUX GROOVE APATRIDES.
Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence
dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de Provence