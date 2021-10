Zar Electrik Le Mounguy, 9 octobre 2021, Marseille.

Zar Electrik

Le Mounguy, le samedi 9 octobre à 21:00

“Trois personnages au milieu d’une musique qui tourne comme une transe et invite a la danse.” Zar Electrik, c’est le dernier groupe qui a joué au Mounguy avant le grand confinement. On le savait pas. Ils étaient 2, Anass et Arthur et ils avaient mis le feu, c’est peu de le dire. Ces 18 longs mois qui ont passé, ils les ont mis à profit pour consolider leur répertoire (qui était déjà ouf) et embaucher Did Miosine, sorcier des sons bien connus de la scène électronique marseillaise. Depuis, ils tournent comme jamais et leurs concerts sont à chaque fois de vrais moments de transe et de communion. C’est pour vous dire comme on est heureux de les réinviter au Mounguy pour la reprise des concerts, un peu comme si on voulait reprendre où on en était… mais en mieux ! Pour le premier week-end du POC et pour notre plus grand bonheur, venez répondre à l’invitation au voyage entre Maghreb, Afrique Subsaharienne et Occident qui nous adresse Zar Electrik. Entrée gratuite sur présentation d’un pass sanitaire.

Entrée libre

♫♫♫

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T21:00:00 2021-10-09T01:30:00