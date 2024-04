Zar Electrik Espace musical Hyperion Marseille, mercredi 10 avril 2024.

Zar Electrik ♫AFRO-ÉLECTRO♫ Mercredi 10 avril, 20h30 Espace musical Hyperion Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T20:30:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T20:30:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

Le groupe Zar Electrik, trois activistes de la scène méditerranéenne, allie les musiques subsahariennes à électro la plus ensorcelante. Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, embarquent Did Miosine, aux machines, pour un voyage envoûtant aux confins du Maghreb.

