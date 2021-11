Zar Electrik Brasserie Communale, 4 décembre 2021, Marseille.

Zar Electrik

Brasserie Communale, le samedi 4 décembre à 20:30

Lorsqu’on parle de Zar Electrik, on parle d’une musique sans code et sans frontière. C’est la rencontre de deux amis marseillais : Anass Zine, une voix envoûtante aux influences maghrébines ainsi que ses nombreux instruments traditionnels (gumbri, oud…) et Arthur Péneau, une voix profonde, introduisant des influences africaines hybrides par sa kora qu’il mystifie avec des effets électriques. Puis la connexion avec Miosine (Didier Simione) viens sublimer le tout, dernier élément du trio. Celui-ci apporte sa connaissance et sa maîtrise des machines, des synthés et des codes de la musique électronique. La synthèse est explosive. Ils créent à eux trois une musique riche et généreuse une traversée entre Maghreb, Afrique Subsaharienne et Occident qui nous emmène dans un voyage transcendant. Avec leur groove électronique, c’est une énergie pure invitant à la danse. Leur complémentarité ne s’entend pas seulement, elle se ressent, elle se voit. Ponctuée par des sourires, la musique de Zar rassemble les troupes pour un moment de fête et de convivialité. ———————— [https://www.youtube.com/watch?v=I5-fzDVFT5I](https://www.youtube.com/watch?v=I5-fzDVFT5I)

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T23:00:00