**ZAP’SPORTS** ————– ### **9-12 ANS** * « Lot-et-Garonne, un haut lieu du tourisme vert ! » Le centre est situé dans un domaine arboré et verdoyant complètement clos étendu de 7 hectares en bordure du Lot. Du sport, mais aussi de la détente, les pieds dans l’eau, Le nez en l’air, les doigts-pieds en éventail. Chacun vibre comme il lui plaît ! **Un concentré de sports de 7 hectares :** Bivouacs Canoé Balades en VTT le long des sentiers Baignades avec ponton privé Tir à l’arc Judo Hip Hop Pêche Course d’orientation Un été sports/loisirs pour le bonheur des débutants aux confirmés avec un panel de maintes activités sportives à sensations garanties ! **Activités Nature** : Pêche, Course d’orientation **Ateliers Patrimoine et Rural** : Écosystème-Énergies renouvelables-Village-Agriculture-Production locale- **English Games Party** : 1h30/jour de découverte d’anglais. **Parcs d’attractions** : Parc Aqualand. **Hébergement** : Le centre est situé dans un domaine arboré et verdoyant complètement clos étendu de 7 hectares en bordure du Lot. Et à proximité immédiate du centre du village. Les repas sont établis sur place par le cuisinier avec des produits locaux. La salle à manger est climatisée avec vue panoramique sur le Lot et les repas du soir peuvent être pris en extérieurs à la fraîcheur du coucher du soleil. La partie couchage dispose de chambres de 4 à 6 lits dont douches et toilettes, répartis sur 2 étages donnant sur le parc. **Site** : Toutes les activités sportives sont pratiquées sur le site avec ses 3 pontons privés (voile, pêche), 3 gymnases, 4 courts de tennis, 2 salles omnisports, 4 terrains extérieurs de ballons (foot, basket, rugby…), 400m2 de tapis de judo, 1 parc à VTT et 1 ponton privé aux baignades. **Encadrement** : Equipe diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont : 1 Directeur BAFD-1 Adjoint pédagogique -1 Assistante sanitaire PSC1- 1 animateur(trice) BAFA ou stagiaire pour 6 enfants. Toutes les activités sportives sont encadrés par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs FTB. **Tarif tout inclus** : Voyage A/R en TGV au départ de Paris – Hébergement – Activités mentionnées- Remise des diplômes – Restauration –Déplacements locaux-Encadrement – Assurances – Assistance rapatriement. **Numéro de déclaration de séjour** : 0780746SV002820

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

