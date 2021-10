ZappyHour : la vie, c’est mortel ! ZAP de bègles, 2 novembre 2021, Bègles.

ZAP de bègles, le mardi 2 novembre à 17:00

Le 2 Novembre, c’est la Fête des Morts ! Et comme à la ZàP on aime bien aborder les sujets dont personne (ou presque) ne parle, nous vous invitons à venir participer à cet évènement mortel ! Et comme il aura lieu en plein pendant les vacances, alors on réserve une place spéciale pour les enfants avec une programmation qui devrait les ravir ! ***** Au programme ***** On vous attend, avec vos bambins, à 17h pour la projection de “Coco”, le film Disney-Pixar qui nous fait suivre l’aventure de Miguel au pays des Morts. Nous enchainerons avec un petit docu qui nous expliquera pourquoi au Mexique, tout le monde célèbre les Morts comme une vraie fête ! Nous proposerons aux pitchounes de mettre de la couleur à la ZàP, avec de magnifiques coloriages de crânes mexicains. Et nous trinquerons pour un Apéro Mortel, où autour d’un verre, nous nous demanderons : “et nous, comment on vit la mort ?”, un apéro inspiré des célèbres “cafés mortels” bien entendu !

Pour participer à la soirée, vous devez êtes adhérent·e. Et pour adhérer, c’est ici (prix libre, vous mettez ce que vous voulez) : https://tinyurl.com/mn7eevh8

ZAP de bègles 1 place du 14 juillet 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



2021-11-02T17:00:00 2021-11-02T22:00:00