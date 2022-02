ZAPPA The wind band you never heard in your life Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

ZAPPA The wind band you never heard in your life Hérouville-Saint-Clair, 25 février 2022, Hérouville-Saint-Clair. ZAPPA The wind band you never heard in your life Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-02-25 20:00:00 – 2022-02-25 Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados Personnage unique dans le panorama culturel du XXème siècle, Frank Zappa est un compositeur, guitariste, chanteur, batteur, chef d’orchestre, producteur, ingénieur du son, cinéaste, performeur avant-gardiste, penseur anticonformiste, polémiste… qui fut même candidat à la présidentielle américaine.

La Saison Musicale d’Hérouville vous propose d’aborder ce foisonnant compositeur américain – plus de 70 albums édités de son vivant – avec l’H-ékosi Wind Band – orchestre d’une vingtaine de musiciens, à l’instar du Grand Wazoo, orchestre de Frank Zappa.

Source : Saison musicale d’Hérouville Personnage unique dans le panorama culturel du XXème siècle, Frank Zappa est un compositeur, guitariste, chanteur, batteur, chef d’orchestre, producteur, ingénieur du son, cinéaste, performeur avant-gardiste,… saisonmusicale@gmail.com +33 2 31 46 27 29 http://saisonmusicale.fr/ Personnage unique dans le panorama culturel du XXème siècle, Frank Zappa est un compositeur, guitariste, chanteur, batteur, chef d’orchestre, producteur, ingénieur du son, cinéaste, performeur avant-gardiste, penseur anticonformiste, polémiste… qui fut même candidat à la présidentielle américaine.

La Saison Musicale d’Hérouville vous propose d’aborder ce foisonnant compositeur américain – plus de 70 albums édités de son vivant – avec l’H-ékosi Wind Band – orchestre d’une vingtaine de musiciens, à l’instar du Grand Wazoo, orchestre de Frank Zappa.

Source : Saison musicale d’Hérouville Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Théâtre d'Hérouville Square du Théâtre Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Théâtre d'Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

ZAPPA The wind band you never heard in your life Hérouville-Saint-Clair 2022-02-25 was last modified: by ZAPPA The wind band you never heard in your life Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 25 février 2022 Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados