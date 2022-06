Zaoui Marseille 5e Arrondissement, 7 octobre 2022, Marseille 5e Arrondissement.

22 22 Après le succès phénoménal de Thérapie Taxi (+ 400 000 albums vendus, 800M de streams, + de 35 000 spectateurs), Raphaël se lance en solo sous le nom de Zaoui et est désormais le seul maître à bord d’une pop irrévérencieuse et ultra efficace, aussi insolente qu’intime.



Son premier EP « Mauvais Démons » sortira le 17 juin.

« »Mauvais Démons » peut s’écouter comme un périple de 24h dans les dédales suaves de la nuit parisienne. La montée et la redescente, la fête et l’oubli. Les deux facettes de mon alter-égo « Zaoui » qui endosse la lourde responsabilité de survivre à 8 ans de thérapie. »

Zaoui en concert à Marseille ! Rendez-vous au Makeda le 7 octobre.

