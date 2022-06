Zanias, 24 octobre 2022, .

Zanias

2022-10-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-24

8 Zanias est une artiste complète, basée à Berlin, et à la tête du label Fleisch.



Chanteuse, productrice et DJ, elle a trouvé sa voie en créant le groupe Linea Aspera avec Ryan Ambridge, puis Keluar avec Sid Lamar de Schwefelgelb. Elle a sorti en 2016 son premier EP solo, ‘To the Core’, sur le label viennois Noiztank, suivi d’un EP remix en 2017 avec notamment Dax J et Unhuman. En septembre 2021 elle sort son album ‘Unhearted’ chez Fleisch Records.



Son live est un spectacle total, magnifié par une intense performance vocale, tandis que ses Dj sets expriment des mélodies évocatrices tissées de beats industriels et de basslines EBM.

Retrouvez Zanias au Molotov, son live est un spectacle total.

