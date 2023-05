Zanele Muholi, la photo, une arme contre les injustices Maison Européenne de la Photographie, 1 février 2023, Paris.

Du mercredi 01 février 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

jeudi

de 11h00 à 22h00

mercredi, vendredi

de 11h00 à 20h00

.Tout public. payant

De 6 à 10 euros

La MEP présente la première rétrospective en France consacrée à Zanele Muholi, photographe et activiste sud-africain·e de renommée internationale, dont le travail documente la vie de la communauté noire LGBTQIA+ et des individus qui la constituent.

Cet événement majeur, qui rassemble plus de 200 photographies, vidéos et installations créées depuis le début des années 2000 ainsi que de nombreux documents d’archives, couvre toute l’étendue de la carrière de Muholi à ce jour, faisant ainsi honneur à l’un·e des artistes les plus salué·e·s aujourd’hui.

Zanele Muholi, qui se définit comme « activiste visuel·le », utilise l’appareil photo comme un outil contre les injustices. Dans les années 1990, l’Afrique du Sud connaît des changements sociaux et politiques importants. La démocratie s’établit en 1994 avec l’abolition de l’apartheid, suivie par une nouvelle Constitution en 1996, la première au monde à interdire toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Malgré ce progrès, les personnes noires LGBTQIA+ y restent la cible de violences et de préjugés.

Très impliquée dans la vie de cette communauté, Muholi mène un travail photographique indissociable de son militantisme. Dans ses portraits individuels et collectifs l’artiste cherche à rendre visibles des personnes queer et racisées, tout en questionnant les stéréotypes et les représentations dominantes qui y sont associées. Les photographies de Muholi montrent la diversité et la singularité des membres de la communauté, en mettant en avant leur courage, leur dignité face aux multiples discriminations.

Privilégiant une approche collaborative, l’artiste invite les personnes qu’iel photographie à être des « participant·es » actif·ves de l’œuvre qui contribuent à déterminer le lieu, les vêtements et la pose adoptés pour la prise de vue. L’artiste tourne également son appareil photo vers ellui-même, pour interroger l’image de la femme noire dans l’histoire.

Les photographies de Zanele Muholi encouragent le spectateur à interroger les idées reçues. Elles créent un nouveau lexique d’images positives pour des communautés sous- et mal représentées en vue de promouvoir le respect mutuel.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

Contact : https://www.mep-fr.org/

Courtesy of the Artist and Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York © Zanele Muholi Bester V, Mayotte , 2015