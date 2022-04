ZANARELLI EN CONCERT Mauguio, 30 avril 2022, Mauguio.

2022-04-30 – 2022-04-30

Un nouveau venu dans l’univers de la pop made in France ? Pas vraiment ! Auteur, compositeur et interprète, le chanteur ZANARELLI, dont le prénom est Olivier, a donné plus de 560 concerts dans toute la France ces 10 dernières années.

Amoureux des terres en bord de mer, ZANARELLI propose un concert dynamique et émouvant, avec ses propres chansons et des reprises très inspirées. Il fait désormais parti des artistes masculins qui ont la ferveur et la ténacité d’un véritable roc. Il s’entoure de Benjamin Tesquet (Elodie Frégé) et Romain Chelminski (Patrick Bruel) pour enregistrer son premier album “L’Echo des vertiges” en 2017, suivi de l’album « Poudre de lune » en 2022.

Venez découvrir cet artiste lors d’un concert de variété française, de compositions originales et de reprises (Serge Gainsbourg, Clara Luciani, Véronique Sanson, Stromae etc.)

