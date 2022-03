ZANARELLI Café Cultures,Draveil, 21 avril 2022, Draveil.

Café Cultures, Draveil, le jeudi 21 avril à 21:00

ZANARELLI Même si cela fait plus de dix ans qu’il vit professionnellement de sa passion, c’est une histoire qui s’écrit sans demi-mesure dès l’âge de sept ans, quand ses parents lui offrent une guitare qui va bouleverser le cours de sa vie. « À la maison, on écoutait du jazz (Miles Davis, Ella Fitzgerald), de la variété française (Serge Lama, Jean Ferrat, Claude Nougaro) et du pop-rock (Renaud Hantson, les Beatles, Jay Jay Johanson) ! J’ai la chance d’avoir eu ces différentes influences ! » À dix-sept ans, il quitte tout pour se consacrer corps et âme à la chanson… Accro à la scène (plus de 350 concerts à son actif dont le Sentier des Halles, Le Café de la Danse, l’Alhambra et le Réservoir), il multiplie les rencontres clés avec des artistes (Christophe Willem, Elodie Frégé) et des musiciens dont il assure les premières parties. C’est ainsi qu’il rencontre Benjamin TESQUET et Rémi DUREL qui vont assurer la réalisation de son premier album. ZANARELLI n’a pas fait les choses à moitié. Après cinq années de création et de collaboration, il sort son premier album « L’Écho Des Vertiges » : un état des lieux de ses trente premières années ! C’est ainsi qu’il nous parle du rapport que nous avons avec notre planète et les êtres humains. Des amitiés toxiques aux amours à sens unique, en passant par un cache-cache permanent à Bormes-les-Mimosas, communier avec la nature est vite devenu essentiel pour trouver l’homme qu’il est vraiment et ressentir combien nous avons la capacité de faire le bien. Depuis avril dernier, il sillonne les routes de France. A ce jour, plus d’une trentaine de dates et de nombreuses autres à venir.

Entrée : 10 €

Zanarelli en Concert au Café Cultures de Draveil

