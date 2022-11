Zamunda Festival Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, 9 décembre 2022, Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge. Zamunda Festival

Collonges-la-Rouge Corrèze Collonges-la-Rouge

2022-12-09 – 2022-12-11 Collonges-la-Rouge

Corrèze Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 6 salles au Programme .

salle 1 = Urban kiz . Tarraxo .Douceur

Salle 2= Kizomba Authen .Semba. Ghetto

Salle 3= Bachata

Salle 4= Salsa

Salle 5 = AFro zouk .kompa Dancehall

Salle 6 = Détente Qui sera le Roi ,La Reine ,le Prince , la Princesse du ZAMUNDA ??¿¿

Toi , lui , elle, vous , moi ,ou Nous ?

Zamunda le Lieu de tous les Rêves où la fête sera Authentique et délicieux.

Implanté dans l’un des Rubis de la Vallée de la Dordogne en Corrèze, Collonges-la-Rouge est classé parmi les Plus Beaux Villages de France .

Le VVF Club Intense les Pierres Rouges à Collonges-la-Rouge est au cœur de celui ci.

Alors venez découvrir ce lieu magnifique et profiter aussi pour faire la fiesta .

Restauration sur place. Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, Corrèze Autres Lieu Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Adresse Collonges-la-Rouge Corrèze Collonges-la-Rouge Ville Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge lieuville Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Departement Corrèze

Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/collonges-la-rougecollonges-la-rouge/

Zamunda Festival Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 2022-12-09 was last modified: by Zamunda Festival Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 9 décembre 2022 Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Corrèze Corrze

Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Corrèze