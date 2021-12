île de France ZAMDANE Catégorie d’évènement: île de France

ZAMDANE, 10 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 20h00 à 23h00

payant

Zamdane en concert à La Bellevilloise jeudi 10 mars 2022. PLAY TWO LIVE présente ZAMDANE +1ère partie Zamdane a découvert le rap très tard et depuis, il n’a plus que ça en tête. Il écoute beaucoup puis commence rapidement à écrire ses propres textes. A partir de là, tout s’enchaîne très vite. Il assimile les codes du hip-hop à vitesse grand V, passant les différentes étapes et se constituant une fan-base solide au fil du temps. Son flow prend un peu plus d’ampleur, Contact : Concert;Musique

Date complète :

2022-03-10T20:00:00+01:00_2022-03-10T23:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville