Zamdane Espace Julien, 13 mai 2022, Marseille.

Zamdane

Espace Julien, le vendredi 13 mai 2022 à 20:00

La SAS Concerts, en accord avec PLAY TWO présente : ▶︎ Zamdane ▶︎ Vendredi 13 Mai 2022 ▶︎ bit.ly/zamdane-marseille Né à Marrakech, Zamdane traverse la mer à ses 18 ans pour s’installer à Marseille. Il découvre le rap très tard, mais depuis il n’a plus que ça en tête, deux ans déjà qu’il envoie ses rimes partout tout le temps ! Cet acharné du rap sort depuis 2018, un projet tous les ans, sans parler, des featurings et de ses nombreux singles, dont les déjà cultes « Favaro » et « Zhar ». Au fil du temps, son flow prend un peu plus d’ampleur, sa technique se diversifie et les prods sont encore plus solides. Avec sa fan-base solide et son crew de potes producteurs, réalisateurs ou designers, l’idée est d’illuminer Marseille et la southside. Voir d’y mettre le feu ! En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=_nt2YHJ-1V0](https://www.youtube.com/watch?v=_nt2YHJ-1V0)

22€

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00