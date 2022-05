Zamdane, 13 mai 2022, .

Zamdane

2022-05-13 – 2022-05-13

Né à Marrakech, Zamdane traverse la mer à ses 18 ans pour s’installer à Marseille.



Il découvre le rap très tard, mais depuis il n’a plus que ça en tête, deux ans déjà qu’il envoie ses rimes partout tout le temps ! Cet acharné du rap sort depuis 2018, un projet tous les ans, sans parler, des featurings et de ses nombreux singles, dont les déjà cultes “Favaro” et “Zhar”. Au fil du temps, son flow prend un peu plus d’ampleur, sa technique se diversifie et les prods sont encore plus solides.



Avec sa fan-base solide et son crew de potes producteurs, réalisateurs ou designers, l’idée est d’illuminer Marseille et la southside. Voire, d’y mettre le feu !



La Sas Concerts en accord avec Play Two.

Cet acharné du rap sort depuis 2018, un projet tous les ans, sans parler, des featurings et de ses nombreux singles, dont les déjà cultes “Favaro” et “Zhar”.

Né à Marrakech, Zamdane traverse la mer à ses 18 ans pour s’installer à Marseille.



Il découvre le rap très tard, mais depuis il n’a plus que ça en tête, deux ans déjà qu’il envoie ses rimes partout tout le temps ! Cet acharné du rap sort depuis 2018, un projet tous les ans, sans parler, des featurings et de ses nombreux singles, dont les déjà cultes “Favaro” et “Zhar”. Au fil du temps, son flow prend un peu plus d’ampleur, sa technique se diversifie et les prods sont encore plus solides.



Avec sa fan-base solide et son crew de potes producteurs, réalisateurs ou designers, l’idée est d’illuminer Marseille et la southside. Voire, d’y mettre le feu !



La Sas Concerts en accord avec Play Two.

dernière mise à jour : 2021-12-17 par