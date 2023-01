Zaman sans toi Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin, 20 janvier 2023, Paris.

Du vendredi 20 janvier 2023 au lundi 23 janvier 2023 :

samedi

de 18h00 à 18h50

vendredi, dimanche

de 19h00 à 19h50

. payant

Un solo tel un duo imaginaire, où la danse fréquente parole, musique et lutte gréco-romaine. Pour mieux dire le désir de l’autre qu’on cherchait à affronter.

Deux tabourets, deux micros et les serviettes. Tout est en place pour un duo de chant et quelques rounds de catch. Yaïr Barelli aussi est prêt, mais quid de son adversaire-partenaire ? En l’attendant il nous embarque pour un voyage simultané, dans deux pays orientaux et opposés dont les habitants auraient préféré s’aimer. Se fondant dans un double road movie urbain, il chante et traduit quelques déchirantes balades, languissantes. Et lutte seul en style gréco-romain, l’autre n’en devenant que plus mythique et désirable. Né à Jérusalem, ancien interprète d‘Emmanuelle Huynh, Christian Rizzo et autres Jérôme Bel, Barelli chante et danse le contexte géopolitique, en lutte et en hommage à celle qui n’a pu le rejoindre. Pour quelle raison ? Face à la scène, vous comprendrez…

Conception: Yaïr Barelli

Interprétation Yaïr Barelli

Création lumière et espace Yannick Fouassier

Création sonore Jonathan Reig

Regards extérieurs Alix Boillot, Kerem Gelebek

Production Laura Aknin, Elissa Kollyris

Remerciements Marion Lajous, Daniel Allouche

Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin 1, avenue Gabriel 75008 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/zaman-sans-toi 0142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/zaman-sans-toi

©DR