Zamakan, un duo enchanteur au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 03 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€

Cool jazz for quiet dreams — Jazz, musique orientale

A travers un univers musical qui navigue entre énergie pure et rêverie poétique, Zamakan casse les frontières du genre et affirme son appartenance à cette nouvelle génération de musiciens fiers de défendre les identités multiples de la richesse musicale mondialisée.

Dans cet éther musical, les mesures impaires découpent le chaos, l’improvisation se déploie couleurs de ciel sombre, quarts de tons, violence et poésie. Et dans certains recoins, l’électronique se fait lucioles, touche futuriste à ce paysage en perpétuelle évolution. Zamakan use d’une voie nouvelle, entre jazz, musique orientale et expérimentations électroniques, l’émotion pure se fondant dans l’audace et la virtuosité.

Baptiste Ferrandis : guitare

Abdallah Abozekry : saz

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/106

38riv