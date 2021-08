Dzaoudzi Place du Four à Chaux,Dzaoudzi-Labattoir Dzaoudzi Zama-Za-Halé Place du Four à Chaux,Dzaoudzi-Labattoir Dzaoudzi Catégorie d’évènement: Dzaoudzi

Les JEP 2021 se dérouleront à la place du Four à Chaux, non loin du lieu-dit Vatou-Ména, site historique de Petite-Terre. Nous comptons sur les deux jours : les 18 et 19 septembre, pour mettre en place diverses actions nouvelles qui permettront à la population jeune et moins jeune de vivre un moment privilégié de la vie d’antan. Les actions proposées : – Exposition sur le thème du cocotier et démonstrations – Exposition sur les personnalités qui ont fait l’histoire de Mayotte et de la commune – Exposition-vente de poteries, articles artisanaux (associations et commerçants) – Démonstration de pêche au Djarifa (pêche à pied au filet) – Course de pirogue à Four à Chaux – Dégustation des fruits de mer (trondro, camara, pwedza etc…) – Dégustation des produits agricoles tels que l’igname, patate douce, manioc, banane etc. – Ascension vers Vatou –Ména pour honorer la mémoire de nos ancêtres – Démonstration des danses traditionnelles – Vente de repas traditionnels (associations de la commune) – Participation à la fabrication d’objets traditionnels – Démonstration de jeux traditionnels pour enfants – Visite du site de la mosquée de Polé (sur réservation)

entrée libre et visites du site de Polé sur réservation

Pour les JEP 2021 nous mettrons en avant le cocotier, la course de pirogue et la pêche au Djarifa Place du Four à Chaux,Dzaoudzi-Labattoir place du Four à Chaux Dzaoudzi

