ZAL, Zone à Lutins, avec Corinne Blayac
11 mai 2022
25 Place des Artistes, Onet-le-Château, Aveyron

À l'heure de l'hyperconnectivité grignotant nos espaces de rêveries, la question s'est imposée : l'imaginaire est-il aussi une zone à défendre? Le lutin Zéphirin est prêt à tout pour préserver son territoire du lac aux oiseaux. Il trouvera le soutien de deux enfants, en échange de quoi, il les conseillera pour remettre les différents écrans de la maison à leur juste place. Une histoire qui interroge nos imaginaires et nous invite à regarder nos écrans autrement ! Un spectacle tout public à partir de 5 ans entre conte, musique et interactivité.

Jeune public
Gratuit
Réservations : Sur Place 05 65 77 68 06
krill@onet-le-chateau.fr
+33 5 65 77 68 06
https://la-baleine.eu/le-krill/

